Ottobre Rosa d’Impresa | convegno e camminata contro le patologie tumorali
BRINDISI - In occasione di "Ottobre Rosa", il mese dedicato a livello internazionale alla prevenzione del tumore al seno, Confesercenti Brindisi e Impresa Donna Confesercenti provinciale promuove l’iniziativa "Ottobre Rosa d’Impresa", con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Le donne al centro, ottobre si tinge di rosa per sconfiggere il cancro tra eventi e visite gratuite
L'Ottobre Rosa di Lilt torna a Novara: un mese di eventi e controlli gratuiti
Sabato 04 ottobre si parte in bici alla scoperta della periferia di Novellara con 9PEDALI! alle ore 14:30 340 4169018 ritrovo in Piazza Unità d'Italia quota di partecipazione 5 euro VI ASPETTIAMOOO! #OttobreRosa2025 #insiemeconilcuoresipuò
Ottobre Rosa, mammografie gratuite a Roma e nel Lazio
Ottobre Rosa 2025, Elisabetta Gregoraci ambassador Lilt: «La prevenzione può salvare la vita» - Alla presentazione a Montecitorio della nuova campagna di sensibilizzazione contro il tumore al seno, anche il ministro Schillaci e il presidente dell’associazione Schittulli ... Si legge su corrieredellacalabria.it
Rende aderisce a Ottobre Rosa - In programma convegni, iniziative nelle scuole e campagne di sensibilizzazione Il Consiglio Comunale di Rende ha approvato all