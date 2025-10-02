Ottobre Rosa d’Impresa | convegno e camminata contro le patologie tumorali

Brindisireport.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - In occasione di "Ottobre Rosa", il mese dedicato a livello internazionale alla prevenzione del tumore al seno, Confesercenti Brindisi e Impresa Donna Confesercenti provinciale promuove l’iniziativa "Ottobre Rosa d’Impresa", con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ottobre - rosa

Le donne al centro, ottobre si tinge di rosa per sconfiggere il cancro tra eventi e visite gratuite

Dal rosa salmone al blu notte, ecco su quali sfumature puntare a settembre e a ottobre

L'Ottobre Rosa di Lilt torna a Novara: un mese di eventi e controlli gratuiti

ottobre rosa d8217impresa convegnoOttobre Rosa 2025, Elisabetta Gregoraci ambassador Lilt: «La prevenzione può salvare la vita» - Alla presentazione a Montecitorio della nuova campagna di sensibilizzazione contro il tumore al seno, anche il ministro Schillaci e il presidente dell’associazione Schittulli ... Si legge su corrieredellacalabria.it

ottobre rosa d8217impresa convegno-09:50Rende aderisce a Ottobre Rosa - In programma convegni, iniziative nelle scuole e campagne di sensibilizzazione Il Consiglio Comunale di Rende ha approvato all ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Ottobre Rosa D8217impresa Convegno