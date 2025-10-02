Ottobre è tempo di zucche | usi tradizioni e una ricetta veloce

Ottobre è il mese della zucca, ortaggio simbolo dell’autunno e protagonista indiscussa delle tavole e delle feste di stagione. In Toscana la zucca non è soltanto legata all’immaginario di Halloween, con le classiche lanterne intagliate che illuminano la notte del 31 ottobre, ma rappresenta anche un ingrediente versatile della cucina tradizionale. Dalle zuppe ai tortelli, passando per gnocchi e risotti, la zucca viene utilizzata in numerose ricette locali. Dolce e nutriente, è perfetta per piatti che scaldano nelle prime serate fredde. Non a caso, in diverse località toscane si tengono sagre dedicate alla zucca, occasioni ideali per degustare preparazioni tipiche e scoprire varianti originali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it