Ottobre di concerti in memoria del compositore Terenzio Zardini

Torna anche quest’anno a Verona l’Ottobre Musicale Terenzio Zardini, giunto alla XVI edizione. Da domenica 5 al 26 ottobre, la Chiesa di San Bernardino farà da cornice ai quattro appuntamenti della rassegna, che si conferma appuntamento imprescindibile per gli amanti della musica e della cultura. 🔗 Leggi su Veronasera.it

