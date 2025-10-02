Ottobrata e Ribotta di Montenero ecco le feste dedicata alla Madonna di Montenero | il programma
Terza edizione per l’Ottobrata, processione artistica itinerante dedicata alla Madonna di Montenero, in programma nel pomeriggio di domenica 5 ottobre. L’edizione targata 2025 è stata presentata a Palazzo comunale alla presenza dell’assessore al Turismo e Commercio, Rocco Garufo, da Alberto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: ottobrata - ribotta
Ottobrata e Ribotta di Montenero, ecco le feste dedicata alla Madonna di Montenero: il programma
Livorno: torna l’Ottobrata, festa dedicata alla Madonna di Montenero - Livorno, 2 ottobre 2025 – Terza edizione per l’Ottobrata, processione artistica itinerante dedicata alla Madonna di Montenero, in programma nel pomeriggio di domenica 5 ottobre. Si legge su nove.firenze.it
Meteo: Ottobrata, vediamo se e quando arriva, gli aggiornamenti - La conferma è appena arrivata con gli ultimi aggiornamenti per le prossime settimane. Secondo ilmeteo.it