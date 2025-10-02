Quasi 200 missioni di salvataggio, ottanta persone soccorse e 3.400 miglia nautiche percorse, cioè più di 6.200 chilometri di navigazione. Sono alcuni numeri dell’attività svolta quest’estate dai militari del Terzo nucleo della Guardia costiera del Lago di Como, con quartier generale a Menaggio. I loro compiti sono il soccorso e la vigilanza. Il nucleo è stato costituito lo scorso aprile. A Milano è stata invece inaugurata la nuova centrale operativa del Reparto operativo laghi. Tre i mezzi navali a disposizione, 12 i militari in servizio. E poi 22 attività di soccorso coordinate, 74 persone soccorse e assistite dai militari delle unità Sar specializzati in operazioni search and rescue, cioè ricerca e soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ottanta persone soccorse nel lago