Ostia Antica Festival chiude con Alberto Fortis Boosta e Remo Anzovino

Romatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro film in due serate dedicati ai grandi protagonisti della musica, in una suggestiva arena sotto le stelle gratuita. Infine, tre concerti che vedono protagonista il pianoforte tra canzone d’autore, sperimentazione e composizione contemporanea. Ecco gli ultimi appuntamenti con Ostia Antica. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ostia - antica

Benjamin Clementine a Ostia Antica Festival

Benjamin Clementine: live a Ostia Antica Festival

Roberto Latini porta in scena “Antigone” di Anouilh il 18 e 19 luglio 2025 per il Teatro Ostia Antica Festival

ostia antica festival chiudeOstia Antica Festival si chiude con Alberto Fortis, Boosta e Remo Anzovino - Quattro film in due serate dedicati ai grandi protagonisti della musica, in una suggestiva arena sotto le stelle gratuita. Scrive lopinionista.it

Gran finale dell'Atelier tour di Remo Anzovino all'Ostia Antica Festival il 5 ottobre - Non si arresta il viaggio di “Atelier”, il nuovo album del compositore e pianista Remo Anzovino, tra i più originali ed eclettici interpreti della musica strumentale contemporanea. Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Ostia Antica Festival Chiude