Ossola | Al Milan si sta facendo un bel progetto Stare qua è motivo di orgoglio

Lorenzo Ossola, giovane classe 2007 del Milan Primavera e dell'Under23, è stato intervistato dai microfoni di Milan TV.

Primavera 1, Cagliari-Milan 0-2: Ossola sugli scudi con gol e assist

Ossola a Milan TV: "Sento responsabilità nell'aiutare i nuovi arrivati. L'U23 è un grande step"

Lorenzo Ossola sta vivendo un'autentica esplosione al Milan Primavera! Classe 2007, in poche partite si è già imposto come fulcro del gioco rossonero: gol, assist e giocate che mixano tecnica, visione e intelligenza tattica. Un talento silenzioso ma decis

Un nuovo gioiellino sta emergendo nella cantera rossonera: è Lorenzo Ossola - Si chiama Lorenzo Ossola, ala offensiva classe 2007, di piede mancino, e sta mostrando tutto il suo talento, trascinando il Milan Primavera a suon di giocate decisive e fantasia.