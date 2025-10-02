Ossola | Al Milan si sta facendo un bel progetto Stare qua è motivo di orgoglio

Lorenzo Ossola, giovane classe 2007 del Milan Primavera e dell'Under23, è stato intervistato dai microfoni di Milan TV. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ossola: “Al Milan si sta facendo un bel progetto. Stare qua è motivo di orgoglio”

Primavera 1, Cagliari-Milan 0-1: Ossola su rigore ci porta in vantaggio! | LIVE News

Primavera 1, Cagliari-Milan 0-2: Ossola e Castiello per i tre punti | PM News

Primavera 1, Cagliari-Milan 0-2: Ossola sugli scudi con gol e assist

ossola milan sta facendoUn nuovo gioiellino sta emergendo nella cantera rossonera: è Lorenzo Ossola - Si chiama Lorenzo Ossola, ala offensiva classe 2007, di piede mancino, e sta mostrando tutto il suo talento, trascinando il Milan Primavera a suon di giocate decisive e fantasia. Come scrive milannews.it

