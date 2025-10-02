Ospedali della Ciociaria illuminati di rosa al via il mese della sensibilizzazione contro il tumore al seno

Hanno iniziato ad accendersi intorno alle ore 19:00 i 20 proiettori che da mercoledì e per tutto il mese di ottobre illumineranno di rosa i quattro ospedali dell’ASL Frosinone.Un gesto simbolico ma che riflette in maniera significativa l’attenzione nei confronti della salute femminile e del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: ospedali - ciociaria

Rombo di successo sui sentieri della Ciociaria: ?il raduno degli Aquilotti 4X4 conquista #Arpino e Fontana Liri | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #fuoristrada #fontanaliri - facebook.com Vai su Facebook

Ospedali a misura di donna. Confermati i Bollini Rosa al Papa Giovanni e Bergamo Ovest - I Bollini Rosa sono il riconoscimento che l’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna (Onda) assegna ogni anno agli ospedali impegnati nella promozione della medicina di genere e che si ... Secondo quotidianosanita.it

Open Day Emicrania: il 19 giugno consulenze gratuite negli Ospedali Bollino Rosa di Fondazione Onda ETS - Nella Asl Toscana Sud est aderiscono il San Donato di Arezzo, il Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi, l'ospedale della Misericordia di Grosseto e l'ospedale di Nottola Terza edizione dell'Open day ... Scrive lanazione.it