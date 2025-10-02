Ospedale Rizzoli la replica | stop natalizio agli interventi per ferie e carenza infermieri

Ilrestodelcarlino.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 2 ottobre 2025 —  All' Istituto Ortopedico Rizzoli  di Bologna, non ci sarà alcun «depotenziamento dell'attività chirurgica» e si è al lavoro per far si che «entro la metà del 2026», ci saranno «nuovi spazi per i ricoveri». Lo spiega l’ospedale, punta d’eccellenza della sanità bolognese, a seguito dell’allarme lanciato dal professor  Cesare Faldini, riportato sul Carlino, sulla sospensione degli interventi dal 12 dicembre al 7 gennaio in seguito a un piano voluto dalla Regione per gestire un disavanzo sanitario. «Ogni anno - viene spiegato dal 'Rizzoli’ - nel periodo delle festività natalizie, l'attività di chirurgia programmata viene ridotta per circa due settimane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ospedale rizzoli la replica stop natalizio agli interventi per ferie e carenza infermieri

© Ilrestodelcarlino.it - Ospedale Rizzoli, la replica: stop natalizio agli interventi per ferie e carenza infermieri

In questa notizia si parla di: ospedale - rizzoli

L’ospedale Rizzoli apre i portoni: una giornata alla scoperta della meridiana ‘illuminista’

Cerca Video su questo argomento: Ospedale Rizzoli Replica Stop