Scrive Simona Laliscia, Usb Taranto: “100 ospedali per Gaza” Oggi in tutta Italia, operatori sanitari e non, semplici cittadini e associazioni hanno aderito al Flash mob ” Luci per Gaza”. L’iniziativa vuole ricordare le vittime tra sanitari, civili e tutti coloro che hanno perso la vita durante questo conflitto per mano del governo d’Israele ma non solo, l’iniziativa vuole ribadire che è necessario fermare il Genocidio del Popolo Palestinese. Anche a Taranto si terrà il Flash mob presso il P.O. Centrale Santissima Annunziata e anche in altri presidi ospedalieri della provincia. Sventola sulla facciata dell’ospedale di Taranto illuminata dai fari la Bandiera della Palestina. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Ospedale di Taranto Esposta la bandiera della Palestina, manifestazione nazionale per Gaza