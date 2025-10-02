Ospedale del Casentino la ginecologia mantiene i servizi attivi e l’attività stabile

Arezzo, 2 ottobre 2025 –  Visite ginecologiche, percorsi legati alla gravidanza e attività di screening: all’Ospedale del Casentino la Ginecologia e il Consultorio familiare erogano ogni mese più di 350 prestazioni. Grazie al lavoro delle professioniste e dei professionisti in servizio, le attività consultoriali hanno mantenuto le stesse sedute, assicurando continuità alle donne del territorio. Particolarmente significativo è il risultato sul fronte delle colposcopie di screening (un fondamentale esame diagnostico ginecologico), con 36 prestazioni mensili da screening e 12 da CUP, in linea con gli anni passati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

