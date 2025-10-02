Osimana strada in salita Arriva un ko in Coppa Italia

OSIMANA 0 MATELICA 1 OSIMANA: Cingolani, Falcioni, Caruso (13’ st Marchesini), Ercoli, Pigini, Olivera, De Angelis (1’ st Mafei), Manini (36’ st Balí), Gigli (22’ st Cantarini), Fermani, Modesti (1’ st Alessandroni). Panchina: Verdini, Rivellini, Pierucci, Taborro. All. Labriola. MATELICA: Ginestra, Uncini, Merli, Mengani N. (1’ st D’Angelo), Tomas (29’ st Pedrini), Bucari (1’ st Sanchez), Mengani E. (16’ st Cornero), Sfasciabasti, Carsetti (21’ st Allegretti), Giuli, Bartilotta. Panchina: Bartoloni, Reti, Polli, D’Errico. All. Ciattaglia. Arbitro: Ciccioli di Fermo. Rete: 33’ pt Sfasciabasti Note: ammoniti Tomas, Alessandroni, Carsetti, Sfasciabasti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

