Ortona Challenge di corsa nella storia | rappresentanti dell' ambasciata canadese e della delegazione del Québec corrono per la pace

Chietitoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre fervono gli ultimi preparativi e crescono le iscrizioni alla gara della quinta edizione “Di corsa nella storia” trofeo Ortona Challenge, in programma domenica 5 ottobre, è stata confermata la partecipazione del vice ambasciatore del Canada in Italia, Jeremy Adler, della delegata del Québec. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ortona - challenge

ortona challenge corsa storiaTorna l'Ortona Challenge, dedicata all'80° della Liberazione - L'Asd Ortona for Runners e l'associazione culturale Crossroads Ortona, in collaborazione con il comune di Ortona e con il patrocinio, per il secondo anno consecutivo, dello ... Scrive msn.com

Torna 'Di corsa nella storia',nel ricordo della battaglia Ortona - Anche quest'anno l'Asd Ortona for Runners, insieme alla Onlus Crossraods Ortona, organizza per il 6 ottobre, la gara podistica "Di corsa nella storia" quarto trofeo Ortona Challenge in collaborazione ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ortona Challenge Corsa Storia