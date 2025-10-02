Orto biointensivo e bioattivo | a Gandino lezioni sul campo

Ortaggi più sani e più salutari, in minor spazio. E’ l’ambizioso obiettivo del corso dedicato ad orto Biointensivo e bioattivo programmato a Gandino, nell’ambito de “I Giorni del Melgotto”, sabato 11 e domenica 12 ottobre. L’iniziativa è organizzata dalla Comunità del Mais Spinato di Gandino con il patrocinio del Comune e nell’ambito del progetto europeo Increase, finanziato dall’Unione Europea e coordinato dall’Università delle Marche. Sarà tenuto da Angelo Savoldelli ed Angelo Mora, fra i primi in Europa ad ottenere la certificazione di “maestri” del metodo ideato dall’americano John Jeavons. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

