Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Spezia vs Palermo, settima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla sport.periodicodaily
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 25 settembre 2025: numeri in diretta, quote e ... affaritaliani.it
Sisters grimm su apple tv: debolezza dei personaggi e temi nell’adattamento della serie fantasy jumptheshark.it
Napoli vs Genoa, sesta giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla sport.periodicodaily
Domani mattina manifestazione per Gaza in piazza della Libertà lanazione.it
Rottamazione 2026, arriva l’ipotesi della rata minima di 50 euro: di cosa si tratta lettera43.it
Sant’Agata di Militello, arrestato 21enne: in casa 90 grammi di marijuana e tre piante di cannabis
Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Sant’Agata di Militello per detenzione e coltivazione di d... ► virgilio.it
Nancy Brilli: età, vita privata e carriera nell’arte e Ballando con le stelle
profilo e carriera di Nancy Brilli Con un’età di 61 anni, Nancy Brilli rappresenta una delle attric... ► jumptheshark.it
Riapre la palestra dei Ragni dopo un anno e mezzo: "Tante nuove vie da scoprire"
Dopo 18 mesi di chiusura forzata per i lavori di ampliamento, la palestra di arrampicata di via Ca... ► leccotoday.it
La mobilitazione degli studenti baresi per la Flotilla: presidi e manifestazioni all'Università
Sono continuate, questa mattina a Bari, le manifestazioni delle organizzazioni studentesche in sol... ► baritoday.it
Sciopero, Autolinee Toscane: venerdì 3 ottobre, il servizio di trasporto pubblico locale su gomma potrebbe subire ritardi o cancellazioni
Arezzo, 2 ottobre 2025 – Autolinee Toscane informa che domani, venerdì 3 ottobre, il servizio di t... ► lanazione.it
Giornata di eventi dedicati a “Esperienze e Donazioni sul Contemporaneo” in pinacoteca Giaquinto
Sabato 4 ottobre, in occasione della XXI edizione della Giornata del Contemporaneo, promossa da AM... ► baritoday.it
L’Alaska ha una nuova isola nata dallo scioglimento dei ghiacci
Le immagini satellitari della NASA hanno catturato una trasformazione epocale: la nascita di una n... ► it.insideover.com
Traffico di droga gestito dal carcere di Pescara: tre misure cautelari eseguite dalla Gdf
La guardia di finanza di Pescara ha eseguito tre misure cautelari - una in carcere, una ai domicilia... ► tgcom24.mediaset.it
Tennis, Paolini ed Errani si uniscono al balletto delle raccattapalle
Durante il torneo WTA di Pechino, un momento di leggerezza ha conquistato il pubblico: alcune raccat... ► tgcom24.mediaset.it
"Gli stadi ci soni, gli ospedali no". In Marocco continua la protesta della Generazione Z
Ospedali fatiscenti, classi piene di alunni, disoccupazione in crescita. In Marocco i problemi irr... ► today.it
La Prof.ssa Colaleo UniBa alla guida della ricerca mondiale: confermata presidente del gruppo sull’origine della materia
L’italia guida la ricerca mondiale sui rivelatori di particelle. La fisica barese Anna Colaleo, pr... ► baritoday.it
Gaza, Ong accusa Israele: "Sta utilizzando di nuovo armi a fosforo bianco nei raid su aree densamente popolate, è crimine di guerra" VIDEO
Fonti da Gaza denunciano: Israele avrebbe usato ancora fosforo bianco, arma vietata, contro i civi... ► ilgiornaleditalia.it
Ai, Iannicelli: “Binomio telecomunicazioni intelligenza artificiale è inscindibile”
(Adnkronos) – “Il futuro delle telecomunicazioni influisce sull'intelligenza artificiale e viceversa... ► periodicodaily.com
Varriale licenziato dalla Rai per «giusta causa»
Enrico Varriale è stato licenziato dalla Rai a causa dei due procedimenti penali che lo vedono prot... ► lettera43.it
Un logo in rosa firmato Ccr Insieme Ets accende i riflettori sulla prevenzione
Per tutto il mese di ottobre, il logo di Ccr Insieme Ets si arricchisce di un nastro rosa: un gesto... ► sbircialanotizia.it
Maria Giovanna Elmi: “Caterina Balivo? Doveva fermarsi”. Cos’è successo a La Volta Buona
Maria Giovanna Elmi, la storica “fata Azzurrina” della televisione italiana, ha ripercorso di recen... ► dilei.it
Abuso del congedo parentale: quando rischi il posto
Tra i più importanti istituti a tutela dei diritti dei lavoratori genitori e al centro di recenti n... ► quifinanza.it
Strage nel Sannio, in gioventù Salvatore Ocone fu carabiniere ausiliario
Tempo di lettura: 2 minutiIn gioventù aveva superato i test attitudinali e prestato servizio come ... ► anteprima24.it
Bologna Friburgo, oggi il debutto in Europa League. Ci sarà anche Saputo?
Bologna-Friburgo, il Dall’Ara si accende: oggi il debutto casalingo in Europa League È tutto pronto... ► calcionews24.com
Rari Nantes Salerno, presentata la nuova stagione di Serie A1: sabato debutto contro la Pro Recco
Alla Stazione Marittima presentati squadra, obiettivi e settore giovanile della Rari Nantes Salerno.... ► 2anews.it
Via Lorenzini, investita da un'auto mentre attraversa sulle strisce pedonali: grave 83enne
Sono apparse subito gravi le condizioni di una 83enne investita da un'auto mentre stava attraversa... ► livornotoday.it
Parejo fa mea culpa: «Chiedo perdono ai miei compagni ma non ho paura di assumermi le mie responsabilità». Poi sulla rovesciata di Gatti: «Non so se l’azione…»
di Redazione JuventusNews24Parejo, centrocampista del Villarreal, ha parlato così dopo il pareggio p... ► juventusnews24.com
Napoli – Sporting, De Bruyne ammette tutto: le sue parole
Una serata magica per il belga, assoluto protagonista della serata. Il numero 11 azzurro, però, è s... ► spazionapoli.it
Energia, industria Gpl Gnl: "Abilitare tutte le tecnologie"
Roma, 2 ott. (Adnkronos) - Incertezza, conflitti e sistema di regole ancora incompleto; ma anche pa... ► iltempo.it
Badia del vento, no ribadito dal Mic, tema rinviato ad ottobre, Buonguerrieri (fdi): “Scelta che tutela i cittadini e il territorio”
Arezzo, 2 ottobre 2025 – Badia del vento, no ribadito dal Mic, tema rinviato ad ottobre, Buonguerrie... ► lanazione.it
Gaza, BBC: “L’ala militare di Hamas vuole continuare a combattere”
Hamas deve decidere se accettare o meno il piano di “pace” proposto da Donald Trump. Secondo quanto... ► lapresse.it
Abodi sul lancio della nuova Autorità per la Vigilanza sui Bilanci: «Un passo importante per il calcio»
di RedazioneAbodi entusiasta per la riunione della Commissione indipendente per la vigilanza sui bil... ► internews24.com
Manchester, attacco con coltello vicino a una sinagoga: 2 morti
Due persone sono morte in seguito a un attacco con coltello compiuto vicino a una sinagoga nel nord... ► metropolitanmagazine
Tagliaferri (FdI): «A Piacenza mille pazienti senza protesi acustiche»
«È inaccettabile che a Piacenza da mesi siano bloccate le autorizzazioni per gli ausili uditivi, c... ► ilpiacenza.it
Ryanair voli più frequenti da Bergamo per Amman, Atene, Varsavia. Torna la rotta per Pescara
Ryanair ha annunciato un programma operativo da record negli aeroporti di Bergamo e di Malpensa per... ► bergamonews.it
Claudio Baglioni riceverà il Premio Lunezia Antologia 2025 per “La Vita è Adesso”
Sarà Claudio Baglioni il grande protagonista della serata finale del Premio Lunezia 2025, in progra... ► spettacolo.periodico
LIVE Paolini Anisimova 7 6 3 6 4 3, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: l’azzurra cancella due palle break
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AD-40 ACE dell’americana. 40-40 Ancora una volta sulla pa... ► oasport.it
Carlo Silipo: “Dobbiamo vincere tutte le partite della prima fase e poi insidiare la Grecia”
Il CT della Nazionale italiana di pallanuoto femminile, Carlo Silipo, commenta al sito federale l’e... ► oasport.it
Sherlock holmes 3: novità sullo sviluppo e dettagli della trama
Il progetto di una nuova pellicola dedicata a Sherlock Holmes, interpretato da Robert Downey Jr., s... ► jumptheshark.it
Napoli vs Genoa, sesta giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie A 2025/2026. I partenopei sono ... ► sport.periodicodaily
Garlasco, ipotesi corruzione per scagionare Sempio: l’ex pm Venditti ricorre al Riesame
Garlasco (Pavia), 2 ottobre 2025 - L'avvocato Domenico Aiello, difensore dell'ex procuratore aggiun... ► ilgiorno.it
Trovata macchina fotografica persa 20 anni fa in montagna: si cercano i milanesi ritratti nelle foto
Foto in cerca d’autore. O meglio, personaggi in cerca d’identità, dopo un viaggio nel tempo durato... ► milanotoday.it
Stadio Maradona, in commissione il nodo del terzo anello
Tempo di lettura: 3 minutiCon l’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza, la commissione Ambi... ► anteprima24.it
Energia, Pichetto: "Considerare tutte le tecnologie"
Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "È adesso che si decide il futuro dell'industria europea e a guidarci de... ► iltempo.it
Traffico Roma del 02 10 2025 ore 14:30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità volume di traf... ► romadailynews.it
Maltempo Italia, tetti scoperchiati, allagamenti e trombe d’aria: 24 ore da incubo
Le ultime ventiquattr’ore hanno trasformato diverse zone della Puglia in scenari di devastazione. S... ► caffeinamagazine.it
“Abbi a cuore il tuo cuore”: prevenzione cardiovascolare in piazza Cavour
Tre giorni dedicati alla prevenzione cardiovascolare. In piazza Cavour, dal 3 al 5 ottobre prossim... ► agrigentonotizie.it
Giuramento di Ippocrate per 40 nuovi medici piacentini e 6 odontoiatri
Sabato 11 ottobre, con inizio alle ore 15 presso la Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni di Pia... ► ilpiacenza.it
Il 3, 4 e 5 ottobre torna la Mela di AISM nelle piazze di Arezzo e provincia
Arezzo, 2 ottobre 2025 – Il 3, 4 e 5 ottobre torna la Mela di AISM nelle piazze di Arezzo e provinc... ► lanazione.it
Manchester, terrore alla sinagoga nel giorno dello Yom Kippur. «Due morti accoltellati, colpito l'aggressore». Aveva cintura esplosiva
Tre le persone rimaste ferite. Il premier Starmer lascia il vertice a Copenaghen e rientra in Gr... ► corriere.it
Sesta di Serie A: Juventus Milan match ad alta quota
Juventus e Milan si scontreranno domenica 5 ottobre ’25 come posticipo della sesta giornata di Seri... ► dailynews24.it
Ardens – Il Dopo Festival a Palazzo Toledo
Dopo il grande successo del debutto di Ardens Festival alle Scale del Purgatorio (Rampe Raffaello C... ► ilblogdigio.it
LIVE Arnaldi Sakamoto 6 6, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: tiè break, il ligure non ha sfruttato un margine di 5 2
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Largo di poco il recupero di Arnaldi sulla volée smor... ► oasport.it
Yakin elogia l’adattamento di Akanji nella propria nuova squadra: il commento sul giocatore elvetico
di RedazioneYakin, tecnico della Svizzera, ha elogiato le prestazioni del difensore ex Manchester Ci... ► internews24.com
Festa dei nonni, Lino Banfi e i carabinieri contro le truffe: “Chiamate e non vi vergognate”
(Adnkronos) – ''Dobbiamo dire non solo auguri ai nonni, ma mi raccomando le truffe, non vi vergognat... ► periodicodaily.com
Aversa, piantati 30 piccoli ulivi della pace al parco Pozzi: l’iniziativa di Unicef e del “Cimarosa”
In occasione della Festa dei Nonni, questa mattina al Parco Pozzi di Aversa tanti bambini insieme a... ► teleclubitalia.it
Bahar sconvolta dal ritorno di Sarp, mentre Sirin continua a tramare contro tutti nelle nuove puntate della serie turca La forza di una donna
Da questa settimana La forza di una donna su Canale 5 prende il via 16:05, con una durata più breve... ► iodonna.it
Shock in Rai, cacciato il famoso conduttore: la notizia gela tutti
Shock in Rai, cacciato il famoso conduttore: la notizia gela tutti – La Rai ha ufficializzato il li... ► tvzap.it
Shanghai, Sinner diventa un "guerriero di terracotta"
Lo Shanghai Masters ha voluto omaggiare Jannik Sinner trasformandolo… in una statua di terracotta. G... ► tgcom24.mediaset.it
Brescia, risse e minacce al bar: il questore chiude il Lu So Lounge di Castelcovati dopo mesi di caos
Il Questore di Brescia ha disposto la chiusura del Lu-So Lounge Bar di Castelcovati per 30 giorni do... ► virgilio.it
Beautiful streaming, replica puntata 2 ottobre 2025 | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – giovedì 2 ottobre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odier... ► superguidatv.it
In crash il sito ufficiale degli Oasis dopo la bomba lanciata da Chris Evans: “Grandi notizie per il 2026”
Il sito ufficiale degli Oasis in crash dopo che Chris Evans ha annunciato ai fan dei fratelli Galla... ► metropolitanmagazine
LIVE Ciclismo, Europei 2025 in DIRETTA: inizia la Mixed Team Realy, Italia nel secondo blocco di partenze
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.48 Si stacca Chyzhykov. 14.48 Al secondo intermedio l’... ► oasport.it
Pellegrini la luce, la Roma non può farne a meno: dal 1? anche contro il Lille?
Facile pensare a Lorenzo Pellegrini come immagine più bella e sorprendente di quest’inizio di stagi... ► sololaroma.it
Piomba con l'auto sulla fermata del bus, un ferito
È di un ferito - fortunatamente non in gravi condizioni - il bilancio dell'incidente stradale avve... ► ilpiacenza.it
Trasporto pubblico: Nuova Cusano al fianco dei cittadini per orari chiari e accessibili
Tempo di lettura: < 1 minuto I consiglieri comunali del gruppo di opposizione Nuova Cusano – ... ► anteprima24.it
Rubano gli zaini a tre ragazzi e poi minacciano un testimone: denunciati tre stranieri
La Polizia di Stato, al termine di un’articolata indagine condotta dalla Squadra Mobile della Ques... ► parmatoday.it