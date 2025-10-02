Su Arte.tv una maratona di documentari per il World Animal DayYakin elogia l’adattamento di Akanji nella propria nuova squadra: il ...Parejo fa mea culpa: «Chiedo perdono ai miei compagni ma non ho paura ...Grave incidente a Strugnano: ferito un 59enneTernana, la patron Laura Melis: “Impegno serio per la città. Sant'Agata di Militello, arrestato 21enne: in casa 90 grammi di marijuana e tre piante di cannabis

Sant’Agata di Militello, arrestato 21enne: in casa 90 grammi di marijuana e tre piante di cannabis

Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Sant'Agata di Militello per detenzione e coltivazione di d... ► virgilio.it

Nancy Brilli: età, vita privata e carriera nell'arte e Ballando con le stelle

Nancy Brilli: età, vita privata e carriera nell’arte e Ballando con le stelle

profilo e carriera di Nancy Brilli Con un'età di 61 anni, Nancy Brilli rappresenta una delle attric... ► jumptheshark.it

Riapre la palestra dei Ragni dopo un anno e mezzo: "Tante nuove vie da scoprire"

Riapre la palestra dei Ragni dopo un anno e mezzo: "Tante nuove vie da scoprire"

Dopo 18 mesi di chiusura forzata per i lavori di ampliamento, la palestra di arrampicata di via Ca... ► leccotoday.it

La mobilitazione degli studenti baresi per la Flotilla: presidi e manifestazioni all'Università

La mobilitazione degli studenti baresi per la Flotilla: presidi e manifestazioni all'Università

Sono continuate, questa mattina a Bari, le manifestazioni delle organizzazioni studentesche in sol... ► baritoday.it

Sciopero, Autolinee Toscane: venerdì 3 ottobre, il servizio di trasporto pubblico locale su gomma potrebbe subire ritardi o cancellazioni

Sciopero, Autolinee Toscane: venerdì 3 ottobre, il servizio di trasporto pubblico locale su gomma potrebbe subire ritardi o cancellazioni

Arezzo, 2 ottobre 2025 –  Autolinee Toscane informa che domani, venerdì 3 ottobre, il servizio di t... ► lanazione.it

Giornata di eventi dedicati a "Esperienze e Donazioni sul Contemporaneo" in pinacoteca Giaquinto

Giornata di eventi dedicati a “Esperienze e Donazioni sul Contemporaneo” in pinacoteca Giaquinto

Sabato 4 ottobre, in occasione della XXI edizione della Giornata del Contemporaneo, promossa da AM... ► baritoday.it

L'Alaska ha una nuova isola nata dallo scioglimento dei ghiacci

L’Alaska ha una nuova isola nata dallo scioglimento dei ghiacci

Le immagini satellitari della NASA hanno catturato una trasformazione epocale: la nascita di una n... ► it.insideover.com

Traffico di droga gestito dal carcere di Pescara: tre misure cautelari eseguite dalla Gdf

Traffico di droga gestito dal carcere di Pescara: tre misure cautelari eseguite dalla Gdf

La guardia di finanza di Pescara ha eseguito tre misure cautelari - una in carcere, una ai domicilia... ► tgcom24.mediaset.it

Tennis, Paolini ed Errani si uniscono al balletto delle raccattapalle

Tennis, Paolini ed Errani si uniscono al balletto delle raccattapalle

Durante il torneo WTA di Pechino, un momento di leggerezza ha conquistato il pubblico: alcune raccat... ► tgcom24.mediaset.it

"Gli stadi ci soni, gli ospedali no". In Marocco continua la protesta della Generazione Z

"Gli stadi ci soni, gli ospedali no". In Marocco continua la protesta della Generazione Z

Ospedali fatiscenti, classi piene di alunni, disoccupazione in crescita. In Marocco i problemi irr... ► today.it

La Prof.ssa Colaleo UniBa alla guida della ricerca mondiale: confermata presidente del gruppo sull'origine della materia

La Prof.ssa Colaleo UniBa alla guida della ricerca mondiale: confermata presidente del gruppo sull’origine della materia

L'italia guida la ricerca mondiale sui rivelatori di particelle. La fisica barese Anna Colaleo, pr... ► baritoday.it

Gaza, Ong accusa Israele: "Sta utilizzando di nuovo armi a fosforo bianco nei raid su aree densamente popolate, è crimine di guerra" VIDEO

Gaza, Ong accusa Israele: "Sta utilizzando di nuovo armi a fosforo bianco nei raid su aree densamente popolate, è crimine di guerra" VIDEO

Fonti da Gaza denunciano: Israele avrebbe usato ancora fosforo bianco, arma vietata, contro i civi... ► ilgiornaleditalia.it

Ai, Iannicelli: "Binomio telecomunicazioni intelligenza artificiale è inscindibile"

Ai, Iannicelli: “Binomio telecomunicazioni intelligenza artificiale è inscindibile”

(Adnkronos) – "Il futuro delle telecomunicazioni influisce sull'intelligenza artificiale e viceversa... ► periodicodaily.com

Varriale licenziato dalla Rai per «giusta causa»

Varriale licenziato dalla Rai per «giusta causa»

Enrico Varriale è stato licenziato dalla Rai a causa dei due procedimenti penali che lo vedono prot... ► lettera43.it

Un logo in rosa firmato Ccr Insieme Ets accende i riflettori sulla prevenzione

Un logo in rosa firmato Ccr Insieme Ets accende i riflettori sulla prevenzione

Per tutto il mese di ottobre, il logo di Ccr Insieme Ets si arricchisce di un nastro rosa: un gesto... ► sbircialanotizia.it

Maria Giovanna Elmi: "Caterina Balivo? Doveva fermarsi". Cos'è successo a La Volta Buona

Maria Giovanna Elmi: “Caterina Balivo? Doveva fermarsi”. Cos’è successo a La Volta Buona

Maria Giovanna Elmi, la storica "fata Azzurrina" della televisione italiana, ha ripercorso di recen... ► dilei.it

Abuso del congedo parentale: quando rischi il posto

Abuso del congedo parentale: quando rischi il posto

Tra i più importanti istituti a tutela dei diritti dei lavoratori genitori e al centro di recenti n... ► quifinanza.it

Strage nel Sannio, in gioventù Salvatore Ocone fu carabiniere ausiliario

Strage nel Sannio, in gioventù Salvatore Ocone fu carabiniere ausiliario

Tempo di lettura: 2 minutiIn gioventù aveva superato i test attitudinali e prestato servizio come ... ► anteprima24.it

Bologna Friburgo, oggi il debutto in Europa League. Ci sarà anche Saputo?

Bologna Friburgo, oggi il debutto in Europa League. Ci sarà anche Saputo?

Bologna-Friburgo, il Dall'Ara si accende: oggi il debutto casalingo in Europa League È tutto pronto... ► calcionews24.com

Rari Nantes Salerno, presentata la nuova stagione di Serie A1: sabato debutto contro la Pro Recco

Rari Nantes Salerno, presentata la nuova stagione di Serie A1: sabato debutto contro la Pro Recco

Alla Stazione Marittima presentati squadra, obiettivi e settore giovanile della Rari Nantes Salerno.... ► 2anews.it

Via Lorenzini, investita da un

Via Lorenzini, investita da un'auto mentre attraversa sulle strisce pedonali: grave 83enne

Sono apparse subito gravi le condizioni di una 83enne investita da un'auto mentre stava attraversa... ► livornotoday.it

Parejo fa mea culpa: «Chiedo perdono ai miei compagni ma non ho paura di assumermi le mie responsabilità». Poi sulla rovesciata di Gatti: «Non so se l'azione…»

Parejo fa mea culpa: «Chiedo perdono ai miei compagni ma non ho paura di assumermi le mie responsabilità». Poi sulla rovesciata di Gatti: «Non so se l’azione…»

di Redazione JuventusNews24Parejo, centrocampista del Villarreal, ha parlato così dopo il pareggio p... ► juventusnews24.com

Napoli – Sporting, De Bruyne ammette tutto: le sue parole

Napoli – Sporting, De Bruyne ammette tutto: le sue parole

Una serata magica per il belga, assoluto protagonista della serata. Il numero 11 azzurro, però, è s... ► spazionapoli.it

Energia, industria Gpl Gnl: "Abilitare tutte le tecnologie"

Energia, industria Gpl Gnl: "Abilitare tutte le tecnologie"

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - Incertezza, conflitti e sistema di regole ancora incompleto; ma anche pa... ► iltempo.it

Badia del vento, no ribadito dal Mic, tema rinviato ad ottobre, Buonguerrieri (fdi): "Scelta che tutela i cittadini e il territorio"

Badia del vento, no ribadito dal Mic, tema rinviato ad ottobre, Buonguerrieri (fdi): “Scelta che tutela i cittadini e il territorio”

Arezzo, 2 ottobre 2025 – Badia del vento, no ribadito dal Mic, tema rinviato ad ottobre, Buonguerrie... ► lanazione.it

Gaza, BBC: "L'ala militare di Hamas vuole continuare a combattere"

Gaza, BBC: “L’ala militare di Hamas vuole continuare a combattere”

Hamas deve decidere se accettare o meno il piano di "pace" proposto da Donald Trump. Secondo quanto... ► lapresse.it

Abodi sul lancio della nuova Autorità per la Vigilanza sui Bilanci: «Un passo importante per il calcio»

Abodi sul lancio della nuova Autorità per la Vigilanza sui Bilanci: «Un passo importante per il calcio»

di RedazioneAbodi entusiasta per la riunione della Commissione indipendente per la vigilanza sui bil... ► internews24.com

Manchester, attacco con coltello vicino a una sinagoga: 2 morti

Manchester, attacco con coltello vicino a una sinagoga: 2 morti

Due persone sono morte in seguito a un attacco con coltello compiuto vicino a una sinagoga nel nord... ► metropolitanmagazine

Tagliaferri (FdI): «A Piacenza mille pazienti senza protesi acustiche»

Tagliaferri (FdI): «A Piacenza mille pazienti senza protesi acustiche»

«È inaccettabile che a Piacenza da mesi siano bloccate le autorizzazioni per gli ausili uditivi, c... ► ilpiacenza.it

Ryanair voli più frequenti da Bergamo per Amman, Atene, Varsavia. Torna la rotta per Pescara

Ryanair voli più frequenti da Bergamo per Amman, Atene, Varsavia. Torna la rotta per Pescara

Ryanair ha annunciato un programma operativo da record negli aeroporti di Bergamo e di Malpensa per... ► bergamonews.it

Claudio Baglioni riceverà il Premio Lunezia Antologia 2025 per "La Vita è Adesso"

Claudio Baglioni riceverà il Premio Lunezia Antologia 2025 per “La Vita è Adesso”

Sarà Claudio Baglioni il grande protagonista della serata finale del Premio Lunezia 2025, in progra... ► spettacolo.periodico

LIVE Paolini Anisimova 7 6 3 6 4 3, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: l'azzurra cancella due palle break

LIVE Paolini Anisimova 7 6 3 6 4 3, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: l’azzurra cancella due palle break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AD-40 ACE dell'americana. 40-40 Ancora una volta sulla pa... ► oasport.it

Carlo Silipo: "Dobbiamo vincere tutte le partite della prima fase e poi insidiare la Grecia"

Carlo Silipo: “Dobbiamo vincere tutte le partite della prima fase e poi insidiare la Grecia”

Il CT della Nazionale italiana di pallanuoto femminile, Carlo Silipo, commenta al sito federale l'e... ► oasport.it

Sherlock holmes 3: novità sullo sviluppo e dettagli della trama

Sherlock holmes 3: novità sullo sviluppo e dettagli della trama

Il progetto di una nuova pellicola dedicata a Sherlock Holmes, interpretato da Robert Downey Jr., s... ► jumptheshark.it

Napoli vs Genoa, sesta giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Napoli vs Genoa, sesta giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie A 2025/2026. I partenopei sono ... ► sport.periodicodaily

Garlasco, ipotesi corruzione per scagionare Sempio: l'ex pm Venditti ricorre al Riesame

Garlasco, ipotesi corruzione per scagionare Sempio: l’ex pm Venditti ricorre al Riesame

Garlasco (Pavia), 2 ottobre 2025 - L'avvocato Domenico Aiello, difensore dell'ex procuratore aggiun... ► ilgiorno.it

Trovata macchina fotografica persa 20 anni fa in montagna: si cercano i milanesi ritratti nelle foto

Trovata macchina fotografica persa 20 anni fa in montagna: si cercano i milanesi ritratti nelle foto

Foto in cerca d'autore. O meglio, personaggi in cerca d'identità, dopo un viaggio nel tempo durato... ► milanotoday.it

Stadio Maradona, in commissione il nodo del terzo anello

Stadio Maradona, in commissione il nodo del terzo anello

Tempo di lettura: 3 minutiCon l'assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza, la commissione Ambi... ► anteprima24.it

Energia, Pichetto: "Considerare tutte le tecnologie"

Energia, Pichetto: "Considerare tutte le tecnologie"

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "È adesso che si decide il futuro dell'industria europea e a guidarci de... ► iltempo.it

Traffico Roma del 02 10 2025 ore 14:30

Traffico Roma del 02 10 2025 ore 14:30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità volume di traf... ► romadailynews.it

Maltempo Italia, tetti scoperchiati, allagamenti e trombe d'aria: 24 ore da incubo

Maltempo Italia, tetti scoperchiati, allagamenti e trombe d’aria: 24 ore da incubo

Le ultime ventiquattr'ore hanno trasformato diverse zone della Puglia in scenari di devastazione. S... ► caffeinamagazine.it

"Abbi a cuore il tuo cuore": prevenzione cardiovascolare in piazza Cavour

“Abbi a cuore il tuo cuore”: prevenzione cardiovascolare in piazza Cavour

Tre giorni dedicati alla prevenzione cardiovascolare. In piazza Cavour, dal 3

Giuramento di Ippocrate per 40 nuovi medici piacentini e 6 odontoiatri

Giuramento di Ippocrate per 40 nuovi medici piacentini e 6 odontoiatri

Sabato 11 ottobre, con inizio alle ore 15 presso la Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni di Pia... ► ilpiacenza.it

Il 3, 4 e 5 ottobre torna la Mela di AISM nelle piazze di Arezzo e provincia

Il 3, 4 e 5 ottobre torna la Mela di AISM nelle piazze di Arezzo e provincia

Arezzo, 2 ottobre 2025 – Il 3, 4 e 5 ottobre torna la Mela di AISM nelle piazze di Arezzo e provinc... ► lanazione.it

Manchester, terrore alla sinagoga nel giorno dello Yom Kippur. «Due morti accoltellati, colpito l

Manchester, terrore alla sinagoga nel giorno dello Yom Kippur. «Due morti accoltellati, colpito l'aggressore». Aveva cintura esplosiva

 Tre le persone rimaste ferite. Il premier Starmer lascia il vertice a Copenaghen e rientra in Gr... ► corriere.it

Sesta di Serie A: Juventus Milan match ad alta quota

Sesta di Serie A: Juventus Milan match ad alta quota

Juventus e Milan si scontreranno domenica 5 ottobre ’25 come posticipo della sesta giornata di Seri... ► dailynews24.it

Ardens – Il Dopo Festival a Palazzo Toledo

Ardens – Il Dopo Festival a Palazzo Toledo

Dopo il grande successo del debutto di Ardens Festival alle Scale del Purgatorio (Rampe Raffaello C... ► ilblogdigio.it

LIVE Arnaldi Sakamoto 6 6, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: tiè break, il ligure non ha sfruttato un margine di 5 2

LIVE Arnaldi Sakamoto 6 6, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: tiè break, il ligure non ha sfruttato un margine di 5 2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Largo di poco il recupero di Arnaldi sulla volée smor... ► oasport.it

Yakin elogia l’adattamento di Akanji nella propria nuova squadra: il commento sul giocatore elvetico

Yakin elogia l’adattamento di Akanji nella propria nuova squadra: il commento sul giocatore elvetico

di RedazioneYakin, tecnico della Svizzera, ha elogiato le prestazioni del difensore ex Manchester Ci... ► internews24.com

Festa dei nonni, Lino Banfi e i carabinieri contro le truffe: “Chiamate e non vi vergognate”

Festa dei nonni, Lino Banfi e i carabinieri contro le truffe: “Chiamate e non vi vergognate”

(Adnkronos) – ''Dobbiamo dire non solo auguri ai nonni, ma mi raccomando le truffe, non vi vergognat... ► periodicodaily.com

Aversa, piantati 30 piccoli ulivi della pace al parco Pozzi: l’iniziativa di Unicef e del “Cimarosa”

Aversa, piantati 30 piccoli ulivi della pace al parco Pozzi: l’iniziativa di Unicef e del “Cimarosa”

In occasione della Festa dei Nonni, questa mattina al Parco Pozzi di Aversa tanti bambini insieme a... ► teleclubitalia.it

Bahar sconvolta dal ritorno di Sarp, mentre Sirin continua a tramare contro tutti nelle nuove puntate della serie turca La forza di una donna

Bahar sconvolta dal ritorno di Sarp, mentre Sirin continua a tramare contro tutti nelle nuove puntate della serie turca La forza di una donna

Da questa settimana La forza di una donna su Canale 5 prende il via 16:05, con una durata più breve... ► iodonna.it

Shock in Rai, cacciato il famoso conduttore: la notizia gela tutti

Shock in Rai, cacciato il famoso conduttore: la notizia gela tutti

Shock in Rai, cacciato il famoso conduttore: la notizia gela tutti – La Rai ha ufficializzato il li... ► tvzap.it

Shanghai, Sinner diventa un "guerriero di terracotta"

Shanghai, Sinner diventa un "guerriero di terracotta"

Lo Shanghai Masters ha voluto omaggiare Jannik Sinner trasformandolo… in una statua di terracotta. G... ► tgcom24.mediaset.it

Brescia, risse e minacce al bar: il questore chiude il Lu So Lounge di Castelcovati dopo mesi di caos

Brescia, risse e minacce al bar: il questore chiude il Lu So Lounge di Castelcovati dopo mesi di caos

Il Questore di Brescia ha disposto la chiusura del Lu-So Lounge Bar di Castelcovati per 30 giorni do... ► virgilio.it

Beautiful streaming, replica puntata 2 ottobre 2025 | Video Mediaset

Beautiful streaming, replica puntata 2 ottobre 2025 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 2 ottobre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odier... ► superguidatv.it

In crash il sito ufficiale degli Oasis dopo la bomba lanciata da Chris Evans: “Grandi notizie per il 2026”

In crash il sito ufficiale degli Oasis dopo la bomba lanciata da Chris Evans: “Grandi notizie per il 2026”

Il sito ufficiale degli Oasis in crash dopo che Chris Evans ha annunciato ai fan dei fratelli Galla... ► metropolitanmagazine

LIVE Ciclismo, Europei 2025 in DIRETTA: inizia la Mixed Team Realy, Italia nel secondo blocco di partenze

LIVE Ciclismo, Europei 2025 in DIRETTA: inizia la Mixed Team Realy, Italia nel secondo blocco di partenze

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.48 Si stacca Chyzhykov. 14.48 Al secondo intermedio l’... ► oasport.it

Pellegrini la luce, la Roma non può farne a meno: dal 1? anche contro il Lille?

Pellegrini la luce, la Roma non può farne a meno: dal 1? anche contro il Lille?

Facile pensare a Lorenzo Pellegrini come immagine più bella e sorprendente di quest’inizio di stagi... ► sololaroma.it

Piomba con l

Piomba con l'auto sulla fermata del bus, un ferito

È di un ferito - fortunatamente non in gravi condizioni - il bilancio dell'incidente stradale avve... ► ilpiacenza.it

Trasporto pubblico: Nuova Cusano al fianco dei cittadini per orari chiari e accessibili

Trasporto pubblico: Nuova Cusano al fianco dei cittadini per orari chiari e accessibili

Tempo di lettura: < 1 minuto I consiglieri comunali del gruppo di opposizione Nuova Cusano – ... ► anteprima24.it

Rubano gli zaini a tre ragazzi e poi minacciano un testimone: denunciati tre stranieri

Rubano gli zaini a tre ragazzi e poi minacciano un testimone: denunciati tre stranieri

La Polizia di Stato, al termine di un’articolata indagine condotta dalla Squadra Mobile della Ques... ► parmatoday.it