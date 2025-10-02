Lasciati senza cibo anche per 10 giorni, in condizioni di igiene precarie. Abbandonati a sé stessi. Quello che emerge dalle indagini dei Nas dei carabinieri è un quadro dell’orrore dentro un centro di accoglienza per migranti di Foiano della Chiana. Una maxi inchiesta che ha portato a cinque arresti nel Sud Italia e scoperchiato una gestione fraudolenta diffusa in diverse province della penisola. Degli indagati che ieri mattina sono stati svegliati dal lampeggiante dei carabinieri, uno si trova in carcere, mentre gli altri quattro sono ai domiciliari. Si tratta di due uomini e tre donne, tutti originari di Salerno, legati a vario titolo alla cooperativa sociale Desy. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Orrore nei centri di accoglienza . Migranti senza cibo e igiene. Truffa nelle strutture e 5 arresti