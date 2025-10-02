Orrore nei centri di accoglienza Migranti senza cibo e igiene Truffa nelle strutture e 5 arresti
Lasciati senza cibo anche per 10 giorni, in condizioni di igiene precarie. Abbandonati a sé stessi. Quello che emerge dalle indagini dei Nas dei carabinieri è un quadro dell’orrore dentro un centro di accoglienza per migranti di Foiano della Chiana. Una maxi inchiesta che ha portato a cinque arresti nel Sud Italia e scoperchiato una gestione fraudolenta diffusa in diverse province della penisola. Degli indagati che ieri mattina sono stati svegliati dal lampeggiante dei carabinieri, uno si trova in carcere, mentre gli altri quattro sono ai domiciliari. Si tratta di due uomini e tre donne, tutti originari di Salerno, legati a vario titolo alla cooperativa sociale Desy. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: orrore - centri
Orrore nei centri di accoglienza, cinque arresti: “Migranti lasciati senza cibo fino a 10 giorni”
Firenze, due turisti ebrei aggrediti in centro: l'assalitore pubblica il video sui social. Nel filmato minacce e offese a due turisti. La Comunità: «Proviamo orrore». Un altro caso dopo quello del prof insultato davanti al liceo Michelangiolo #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Nei Cas degradati migranti abbandonati a se stessi - TOSCANA: Centri d'accoglienza con carenze igieniche e nessuna assistenza linguistica, medica o psicologica: 5 arresti e società sequestrata. Segnala toscanamedianews.it
Orrore nei centri di accoglienza, cinque arresti: “Migranti lasciati senza cibo fino a 10 giorni” - Maxi operazione condotta dai Nas di Firenze nei confronti della società Desy. Secondo msn.com