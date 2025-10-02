Oroscopo Leone di Paolo Fox | le previsioni di oggi 2 ottobre 2025
Il Leone, segno governato dal sole, simbolo di forza e regalità, incarna una delle essenze più vibranti dello zodiaco. Coloro nati sotto questo segno possiedono un cuore ardente e una volontà indomabile. La loro presenza è sempre luminosa, capace di illuminare la stanza con la sola forza del loro carisma e della loro energia. Ma non pensiate che tutto questo splendore nasca da un desiderio di primeggiare; il Leone vuole sinceramente il meglio per sé e per chi gli sta intorno, ed è spesso disposto a lottare con grinta per ciò in cui crede. Questi nativi, sempre attratti dalla grandezza in ogni sua forma, sono persone che non passano inosservate. 🔗 Leggi su Tutto.tv
