Oroscopo di Paolo Fox per oggi 2 ottobre | charme per il Leone più tranquillità per il Toro

Metropolitanmagazine.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per giovedì 2 ottobre! La giornata di oggi porta con sé un’energia diversa rispetto a ieri: il cielo si fa più dinamico e invita ad agire, a non rimanere fermi sulle proprie posizioni. Chi ha progetti in sospeso potrà trovare il coraggio di fare un passo avanti, mentre chi è in cerca di novità potrà ricevere stimoli interessanti. La Luna è in una posizione favorevole per il dialogo, quindi attenzione alle parole: possono diventare strumenti preziosi per risolvere tensioni, chiarire malintesi o semplicemente avvicinarsi di più a chi si ama. Oroscopo di Paolo Fox, giovedì 2 ottobre 2025, segno per segno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

