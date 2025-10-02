Il mese di ottobre 2025 entra nel vivo e la giornata di oggi, giovedì 2 ottobre, porta con sé nuove energie astrali che influenzano ogni segno in modo diverso. Il Sole si trova in Bilancia e invita a cercare armonia ed equilibrio, mentre la Luna accentua sensibilità e desiderio di chiarezza. Scopriamo insieme l’oroscopo completo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Oroscopo di giovedì 2 ottobre 2025 – Previsioni per tutti i segni zodiacali