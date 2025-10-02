Oroscopo di domani 3 ottobre 2025 | previsioni consigli e transiti astrali
ABBONATI A DAYITALIANEWS Transiti principali e contesto astrologico. Il 3 ottobre 2025 Mercurio entra in Bilancia, influenzando le relazioni, il dialogo e la comunicazione con più diplomazia e charme.. In arrivo a metà mese, Giove transiterà in Cancro, portando opportunità di crescita emotiva, intuizione e fortuna per alcuni segni.. Cielo dominato anche dalla Luna in Capricorno, che invita a organizzazione, concretezza e chiusura di questioni pratiche.. Questi movimenti suggeriscono una giornata favorevole ai dialoghi sinceri, al chiarimento, e all’azione concreta. Segno per segno: oroscopo, consigli e fortuna. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
