Oroscopo Ariete di Paolo Fox | le previsioni di oggi 2 ottobre 2025

Cari Ariete, iniziamo questo viaggio esplorando le energie stellari che influenzano il vostro segno, un segno di fuoco dominato dal pianeta Marte, simbolo di iniziativa, coraggio e dinamismo. La vostra natura impetuosa, diretta e audace vi porta spesso ad agire prima di riflettere, ma è proprio questo vostro ardore che vi distingue e che crea attorno a voi un’aura di fascino e carisma. L’Ariete è il primo segno dello zodiaco, rappresentante l’energia primordiale, l’inizio di un nuovo ciclo. Questo fa di voi dei veri pionieri, sempre pronti ad intraprendere nuove avventure e a gettarvi in situazioni inesplorate, guidati dalla vostra intrinseca passione e determinazione. 🔗 Leggi su Tutto.tv

