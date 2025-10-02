Orme – Festival dei Sentieri | oltre 5.000 partecipanti e un’edizione dedicata anche all’inclusione e al futuro delle terre alte

L’ottava edizione di Orme – Festival dei Sentieri si è conclusa con soddisfazione, confermando la sua posizione come punto di riferimento nazionale per il cammino, la cultura e la natura. Dieci giorni di attività, dal 5 al 14 settembre, hanno visto una numerosa platea, più di 5.000 persone percorrere i sentieri, vivere il Parco del Respiro, assaporare la musica e gli eventi teatrali, vivendo la montagna come luogo di ascolto e connessione profonda. Il Festival ha sviluppato il tema “Il sentiero come metafora della vita” attraverso 45 esperienze di cammino e 4 eventi speciali, trasformando ogni passo in un’occasione di riflessione e condivisione. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Orme – Festival dei Sentieri: oltre 5.000 partecipanti e un’edizione dedicata anche all’inclusione e al futuro delle “terre alte”

In questa notizia si parla di: orme - festival

Dal 5 al 14 settembre in Trentino torna il Festival Orme: dieci giorni di cammino, cultura, natura e incontri a Fai della Paganella

Orme – Festival dei Sentieri: oltre 5.000 partecipanti per un’edizione dedicata a inclusione e futuro delle terre alte https://lavocedeltrentino.it/eventi/orme-festival-dei-sentieri-oltre-5-000-partecipanti-per-unedizione-dedicata-a-inclusione-e-futuro-delle-terre-alte - facebook.com Vai su Facebook

Orme – Festival dei Sentieri: oltre 5.000 partecipanti e un’edizione dedicata anche all’inclusione e al futuro delle “terre alte” - 000 partecipanti, 45 esperienze e focus su inclusione e “terre alte”. Secondo atomheartmagazine.com

Orme, il Festival dei Sentieri: a Fai della Paganella 10 giorni di escursioni, spettacoli e inclusività - Zaino in spalla, scarponi ai piedi e cuore aperto: a Fai della Paganella torna Orme, il Festival dei Sentieri, l’appuntamento che da otto edizioni anima il cuore del Trentino con esperienze condivise ... Si legge su quotidiano.net