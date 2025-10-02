E’ una disamina del risultato elettorale nel fermano fuori dai denti e fuori dal coro quella di Paolo Orlandi (team leader del team Vannacci Firmum Firma) che non le manda a dire a nessuno e parla di " elezioni disastrose per Fermo e per il centrodestra, soprattutto per quel che rimane del partito del vice segretario, gen. Roberto Vannacci. A Fermo su 4 eletti, 3 sono di sinistra". Il riferimento è a Fabrizio Cesetti (Pd), Paolo Calcinaro (I Marchigiani) e Jessica Marcozzi (Fi) e non ad Andrea Putzu (Fd’I). "Marcozzi fa parte dei socialisti di Fi, come recita il loro nuovo manifesto e visto come si comportano in Europa, alleati da sempre col Pd. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Orlandi: "Elezioni disastrose, Calcinaro e Marcozzi non sono di destra"