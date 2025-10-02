Orio al Serio 120 ovuli di eroina nello stomaco | 46enne arrestata in aeroporto

Orio al Serio (Bergamo), 2 ottobre 2025 – Maxi s equestro di droga all’aeroporto di Orio al Serio, nella Bergamasca, nell'ambito dei controlli incentrati sui voli a rischio e volti alla repressione del traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Una donna di 46 anni, di origine nigeriana e residente in Italia dal 2013, è stata arrestata dopo essere stata sorpresa con 120 ovuli di eroina ingeriti nello stomaco. La passeggera era appena atterrata da Bruxelles ed era diretta ad Alghero. La segnalazione. L’operazione è nata da una segnalazione arrivata dalla dogana belga e trasmessa alla Direzione Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Roma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

