Orfani di femminicidio al centro del tavolo provinciale contro la violenza alle donne
Il tavolo provinciale contro la violenza sulle donne e di genere sarà la voce anche delle “vittime silenziose”: dei figli e dei familiari delle persone che hanno subito maltrattamenti o che sono state uccise ed in particolare degli orfani che sono rimasti senza genitori a causa di violenze e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Nasce a Milano la prima borsa di studio per gli orfani di femminicidio
Reato di femminicidio, il sì unanime in Senato: ne beneficeranno anche gli orfani. I centri antiviolenza: «Pene più severe non salveranno le donne»
Olimpiadi, servono soldi per la sicurezza: il governo li prende dai resti del Fondo per le vittime di mafia, usura e orfani di femminicidio
Giuseppe Delmonte racconta la sua storia: da orfano di femminicidio a sostegno degli “orfani speciali”. Vai su Facebook
“Daremo voce ai figli delle vittime di femminicidio”, l’impegno del Tavolo contro la violenza di genere - Il Tavolo provinciale contro la violenza sulle donne e di genere sarà la voce anche delle 'vittime silenziose': dei figli e dei familiari delle persone ... Secondo piacenzasera.it
Sapienza, stop tasse per vittime di violenza e orfani di femminicidio - “Sapienza continua a rafforzare in modo significativo il proprio impegno a favore delle donne e di tutte le persone vittime di violenza di genere”, spiega la rettrice Antonella Polimeni ... Si legge su ilsole24ore.com