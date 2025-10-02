Torino, 2 ott. (askanews) - Spazio, tecnologia, arte e sport si intrecciano per generare contaminazioni, innovazione e nuovi punti di vista, seguendo traiettorie non convenzionali: lo Space Park di Argotec di San Mauro Torinese ospita un evento collaterale della Italian Tech Week dal titolo Live Talk "Unconventional Orbits. Bold stories for outsider mindsets". "Per Argotec - ha detto David Avino, amministratore delegato dell'azienda aerospaziale - è un momento importante perché apriamo le porte dello Space Park e facciamo capire che è un luogo di incontri, di condivisione, ma soprattutto anche di ispirazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Orbite non convenzionali: lo Space Park di Argotec per un evento pop