Orban | Su Ucraina noi abbiamo un piano di pace altri uno di guerra

Copenaghen, 2 ott. (askanews) - "Loro hanno un piano di guerra, noi abbiamo un piano di pace". Così il premier ungherese Viktor Orban ha attaccato i leader europei al termine della riunione della Comunità politica europea a Copenaghen. Orban ha accusato diversi Paesi di non avere "esperienza diretta" con l'occupazione russa: "Molti di questi Stati non sono mai stati occupati dai russi. Noi sì, per 40 anni. Sappiamo cosa significa avere un conflitto con Mosca. Chi non è mai stato sotto il controllo russo ora ha l'appetito di volerli battere sul fronte. Noi conosciamo la macchina da guerra russa e non ci piace l'idea". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
