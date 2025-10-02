Orban contro l’Ue | Vogliono guerra e trucchi per adesione Ucraina diremo di no
Nella capitale danese Copenaghen proseguono le riunioni tra i leader dell’Ue, con il Consiglio europeo informale e il vertice della Comunità politica europea. Al vertice della Comunità politica europea “la sicurezza in Europa e la nostra necessità di riarmarci sono al centro delle discussioni, Ucraina inclusa. Il presidente Zelensky parteciperà alle nostre discussioni e, oltre a questo, ci concentreremo anche sulla migrazione”. Lo dice la premier danese, Mette Frederiksen, alla riunione a Copenaghen. “Copenaghen, secondo giorno. La situazione è seria. Sul tavolo ci sono proposte genuinamente a favore della guerra. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: orban - vogliono
"Se sei povero in Nigeria nessuno ti aiuta, muori di fame. E' impossibile spiegarlo a un europeo. Ecco perché molti vogliono giocare a calcio, per aver successo e aiutare tutti gli altri" - Gift Orban a L'Equipe - facebook.com Vai su Facebook
Domani il voto sulla revoca dell'immunità a #ilariasalis in Commissione Juri al parlamento Ue: voto segreto, esito incerto con questo clima #Kirk Poi in plenaria a Strasburgo i primi di ottobre. Riflettori sul Ppe dove i critici di Orban non vogliono dargli questo as - X Vai su X