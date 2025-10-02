Orban contro l’Ue | Vogliono guerra e trucchi per adesione Ucraina diremo di no

Lapresse.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella capitale danese Copenaghen proseguono le riunioni tra i leader dell’Ue, con il Consiglio europeo informale e il vertice della Comunità politica europea. Al vertice della Comunità politica europea “la sicurezza in Europa e la nostra necessità di riarmarci sono al centro delle discussioni, Ucraina inclusa. Il presidente Zelensky parteciperà alle nostre discussioni e, oltre a questo, ci concentreremo anche sulla migrazione”. Lo dice la premier danese, Mette Frederiksen, alla riunione a Copenaghen.  “Copenaghen, secondo giorno. La situazione è seria. Sul tavolo ci sono proposte genuinamente a favore della guerra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

orban contro l8217ue vogliono guerra e trucchi per adesione ucraina diremo di no

© Lapresse.it - Orban contro l’Ue: “Vogliono guerra e trucchi per adesione Ucraina, diremo di no”

In questa notizia si parla di: orban - vogliono

Cerca Video su questo argomento: Orban Contro L8217ue Vogliono