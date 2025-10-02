OraSì tempo di ripartire Sabato temibile trasferta

Sport.quotidiano.net | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La quiete prima del tour de force. L’OraSì ha sfruttato la pausa forzata dovuta al rinvio della gara con Nocera a causa della convocazione di Donadio nella nazionale di 3x3, per ricaricarsi in vista di un trittico di gare molto insidioso che inizierà sabato (alle 21) sul difficile campo di Caserta. Mercoledì 8 ci sarà poi il recupero casalingo con Nocera e domenica 12 il derby a Faenza. Per fortuna il calendario ha messo il turno di riposo dei ravennati mercoledì 15 ottobre, quando si giocherà il primo infrasettimanale della stagione, per farli rifiatare. Dron e compagni sono attesi da un esame molto difficile a Caserta, big del girone che sta già dimostrando tutta la sua forza e in testa alla classifica a punteggio pieno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

oras236 tempo di ripartire sabato temibile trasferta

© Sport.quotidiano.net - OraSì, tempo di ripartire. Sabato temibile trasferta

In questa notizia si parla di: oras - tempo

oras236 tempo ripartire sabatoOraSì, tempo di ripartire. Sabato temibile trasferta - L’OraSì ha sfruttato la pausa forzata dovuta al rinvio della gara con Nocera a causa della convocazione di Donadio nella nazionale di 3x3, per ricaricarsi in vista d ... Da sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Oras236 Tempo Ripartire Sabato