La quiete prima del tour de force. L’OraSì ha sfruttato la pausa forzata dovuta al rinvio della gara con Nocera a causa della convocazione di Donadio nella nazionale di 3x3, per ricaricarsi in vista di un trittico di gare molto insidioso che inizierà sabato (alle 21) sul difficile campo di Caserta. Mercoledì 8 ci sarà poi il recupero casalingo con Nocera e domenica 12 il derby a Faenza. Per fortuna il calendario ha messo il turno di riposo dei ravennati mercoledì 15 ottobre, quando si giocherà il primo infrasettimanale della stagione, per farli rifiatare. Dron e compagni sono attesi da un esame molto difficile a Caserta, big del girone che sta già dimostrando tutta la sua forza e in testa alla classifica a punteggio pieno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - OraSì, tempo di ripartire. Sabato temibile trasferta