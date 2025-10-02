Marina Bay (Singapore), 2 ottobre 2025 - La Formula 1 riparte dal continente asiatico. Il Circus ha salutato l'Europa e si è progressivamente spostato verso oriente, lasciandosi alle spalle anche il Gran Premio di Baku. Da domani le operazioni in pista si concentreranno a Marina Bay, in quel di Singapore, dove si corre dal 2008 e sempre in notturna. Oscar Piastri si presenterà da leader del mondiale piloti, nonostante il brutto fine settimana vissuto in Azerbaigian, dove è andato a muro pochi secondi dopo lo spegnimento del semaforo. Lando Norris non è riuscito ad approfittare al massimo dell'opportunità, pur riuscendo a rosicchiare qualche punticino in un duello iridato al quale assiste da spettatore molto interessato Max Verstappen. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Orari F1 GP Singapore 2025: dove vederlo in tv e i segreti del circuito