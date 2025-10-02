Ora Tesla Model Y Performance può caricare altri dispositivi | integrato il V2L

Dday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Model Y Performance ora permette di utilizzare piccoli elettrodomestici e altri a 120 V., con un adattatore aggiuntivo. 🔗 Leggi su Dday.it

ora tesla model y performance pu242 caricare altri dispositivi integrato il v2l

© Dday.it - Ora Tesla Model Y Performance può caricare altri dispositivi: integrato il V2L

In questa notizia si parla di: tesla - model

È tornato il bonus Tesla da 4.000 euro su Model 3 e Model Y

Tesla Model Y a sei posti e Model 3+, arrivano in Cina

La nuova Tesla economica? Sarà semplicemente una Model Y semplificata

tesla model y performanceOra Tesla Model Y Performance può caricare altri dispositivi: integrato il V2L - Insieme alla nuova Model Y Performance, Tesla ha introdotto anche su questo modello, dopo averla lanciata con il Cybertruck, la possibilità di utilizzare l'energia della batteria per alimentare ... Scrive dmove.it

Il prezzo del Model Y Performance negli Stati Uniti è superiore di soli 2.500 dollari rispetto al Model 3P, in quanto viene fornito con un'autonomia media ma con un gancio di ... - Tesla ha dato la possibilità a tutti coloro che stavano aspettando la nuova Model Y Performance del 2026 negli Stati Uniti di approfittare del credito fiscale federale. Secondo notebookcheck.it

Cerca Video su questo argomento: Tesla Model Y Performance