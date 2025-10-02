La crociera è finita, inizia lo sciopero della Cgil. La parabola di Maurizio Landini va tenuta d’occhio, perché il suo problema non è il naufragio della Flotilla, tanto meno il fallimento della missione umanitaria (che non c’è mai stata), il grande spauracchio del segretario della Cgil è il sindacato autonomo Usb e tutte le altre sigle della rivoluzione guevarista che ha superato a sinistra il teorico della «rivolta sociale». Scavalcato nella lotta dura e pura, “Landinescu” prepara la sua Rivoluzione d’Ottobre, solo gli allocchi pensano che il problema sia Gaza, lui guarda al consenso a Roma, alle fabbriche che non se lo filano, sta apparecchiando il casino contro la legge di Bilancio dove farà confluire un po’ di tutto, nella confusione totale, che è la sua cifra stilistica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ora Landinescu metterà in scena la sua rivoluzione