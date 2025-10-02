Tutto come da copione: la fine della baldanzosa missione della Global Flotilla era scritta fin dal primo giorno. Copione rispettato: gli attivisti hanno forzato la rotta spingendosi alla vista di Gaza e ignorato l’appello della Marina israeliana e ancora prima quelli istituzionali (dal presidente Mattarella alla premier Meloni) con l’invito a fermarsi. L’abbordaggio era inevitabile. Il video di Croatti dai toni drammatici: “Mi hanno rapito.”. Neppure il Colle, malgrado i commenti di soddisfazione di Pd, Avs e 5Stelle da Roma, hanno condotto a più miti consigli i parlamentari a bordo della Flotilla. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ora i parlamentari fanno la lagna. Il video di Croatti: “Sono stato rapito e portato via” (video)