Ora è ufficiale arriva la notizia | salti di gioia per l’Italia
Arrivano grandi novita per l’Italia, specialmente per i top club di Serie A, in ambito europeo: ecco la speciale classifica. Il Napoli guidato da Antonio Conte, risponde prontamente ai primi malumori stagionali. Dopo la delusione per l’amara sconfitta contro il Milan, gli azzurri hanno battuto lo Sporting Lisbona davanti a propri tifosi. Fondamentale il successo di ieri, contro i lusitani, per riprendere la retta via nel cammino in Champions League e preparare al meglio l’ultima partita di campionato contro il Genoa, prima della consueta sosta per le nazionali. Da segnalare, intanto, un dato che fa gioire i tifosi delle squadre italiane: c’entrano le vittorie in Europa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: ufficiale - arriva
Us Città di Fasano: ufficiale il difensore Stefano Molinari, arriva l’ok per la Serie D
Inter Femminile, arriva il comunicato ufficiale dei nerazzurri: «Arriva la cessione di Gaia Lonati al Parma a titolo definitivo»
Ultimissime Inter LIVE: arriva la prima offerta ufficiale per comprare Leoni! Accenni di crepe con Acerbi?
L'autobiografia ufficiale del Maestro Ennio Morricone diventa uno spettacolo-concerto: arriva nei teatri, a partire dal 25 ottobre, "Ennio Morricone - Inseguendo quel suono". - facebook.com Vai su Facebook
Nic White: questa volta arriva il ritiro ufficiale dalle scene internazionali - X Vai su X
Catania, UFFICIALE: arriva un terzino dall'Atalanta - ll Catania, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato l'ingaggio di Valerio Nava, terzino che arriva in prestito dall'Atalanta. Scrive calciomercato.com