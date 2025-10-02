Operazione anti droga nella bassa Bergamasca | 6 arresti e sequestrati 110 chili di hashish

Bergamo. Si è conclusa nella mattina di giovedì 2 ottobre con l’arresto di tre dei sei soggetti di una complessa operazione antidroga svolta poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Bergamo.  L’attività nel suo complesso ha portato ad indagare 22 persone, alcune italiane altre di origine marocchina, regolarmente soggiornanti in Bergamasca, con l’arresto di sei persone nei comuni di Verdello, Pontirolo, Dalmine e Brembate di Sopra e il sequestro di 110 kg circa di hashish, 600 grammi circa di cocaina e 50.000 euro in contanti. Si è conclusa così un’indagine complessa avviata a fine 2022, coordinata dalla Procura di Bergamo, per smantellare un gruppo criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

