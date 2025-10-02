OpenAI valutata 500 miliardi di dollari superate SpaceX e Exxon
Milano, 02 ott. (askanews) - OpenAI ha concluso un accordo con una serie di investitori che hanno portato la valutazione del produttore di ChatGPT a circa 500 miliardi di dollari, secondo Bloomberg. Il gruppo di investitori, che include SoftBank e il fondo emiratino di investimento sull'AI MGX, ha pagato circa 6,6 miliardi di dollari per acquistare azioni di proprietà dei dipendenti di OpenAI. La notizia arriva mentre l'azienda è in trattativa con Microsoft per convertirsi da no-profit a società a scopo di lucro. L'ultima valutazione di OpenAI le attribuisce un valore di mercato pressoché equivalente a quello di Exxon Mobil, che lo scorso anno ha registrato un fatturato annuo di quasi 350 miliardi di dollari e un utile di oltre 30 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
++#OpenAI, la valutazione schizza a 500 miliardi di dollari dopo che la società ha finalizzato una vendita secondaria di azioni per 6,6 miliardi di dollari. A inizio 2025 era valutata 300 miliardi++ - X Vai su X
Il valore di OpenAI schizza a 500 miliardi, supera Space X - OpenAI, la società madre di ChatGpt, ha raggiunto la valutazione record per una start up di 500 miliardi di dollari, a seguito di un accordo in cui dipendenti ed ex dipendenti hanno venduto azioni per ... Lo riporta ansa.it