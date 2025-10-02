openai raggiunge valutazione record di 500 miliardi di dollari

OpenAI, la società di Sam Altman che controlla ChatGPT, ha raggiunto il record di 500 miliardi di capitalizzazione, superando il valore di SpaceX, la società di Elon Musk attiva nel settore spaziale. Uno schiaffo per il proprietario di Tesla e X, che fu co-fondatore di OpenAI, da cui si divise a causa di divergenze con il socio Alman sulla gestione della società e sulle strategie. OpenAI completa secondo collocamento da 6,6 miliardi. La società di Altman, secondo quanto riferito da Bloomberg, ha completato una seconda vendita di azioni sul mercato secondario per un valore di circa 6,6 miliardi di dollari, cifra che valuta l’intero capitale circa 500 miliardi di dollari, superando quello di Space X, che è stata recentemente valutata circa 400 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

