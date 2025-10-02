OpenAI è la startup più preziosa al mondo Quanto vale

Non ci sono precedenti in grado di emulare il risultato ottenuto da OpenAI. Mai una startup era riuscita a raggiungere una valutazione da 500 miliardi di dollari tramite una vendita di azioni, diventando la più ricca al mondo. Anche più di Space-X, la creatura di Elon Musk che vale 100 miliardi in meno, per non parlare del suo diretto concorrente, Anthropic, valutata 183 miliardi. I dipendenti dell’azienda di Sam Altman, che dopo tanto dibattito interno ha deciso di non trasformarsi in una società a scopo di lucro, hanno venduto 6,6 miliardi di dollari di quote azionarie a Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX, T. 🔗 Leggi su Formiche.net

