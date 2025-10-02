OpenAI batte SpaceX | valutazione record da 500 miliardi
OpenAI è diventata la più grande startup al mondo. La società di Sam Altman ha infatti ottenuto una valutazione di 500 miliardi di dollari, superando così i 400 miliardi di SpaceX. Lo riporta Bloomberg, che ha citato un accordo in cui dipendenti ed ex impiegati hanno venduto azioni per un totale di 6,6 miliardi di dollari a un pool di investitori. Nel consorzio ci sono Thrive Capital, SoftBank – che a inizio 2025 aveva finanziato il marchio proprietario di ChatGPT con 40 miliardi, e Dragoneer Investment Group, oltre a MGX di Abu Dhabi e T. Rowe Price. Una mossa che ha fatto impennare il valore della società ben oltre il precedente livello di 300 miliardi raggiunto nei primi mesi dell’anno. 🔗 Leggi su Lettera43.it
