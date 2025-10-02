Open Fiber Cisco e ThinkQuantum rivoluzionano la cybersicurezza contro la minaccia quantistica

Open Fiber, principale operatore italiano di fibra ottica FTTH, insieme a Cisco, leader mondiale in networking e cybersecurity, e ThinkQuantum, realtà europea nella Quantum Key Distribution (QKD), hanno annunciato di avere sperimentato con successo servizi di comunicazione Quantum-Safe. Il test, condotto sulla rete FTTH di Roma, ha dimostrato che si possono trasmettere sulla stessa rete dati ad alta capacità e chiavi quantistiche, senza bisogno di nuove infrastrutture. Questa innovazione, inoltre, garantisce la confidenzialità delle informazioni trasmesse, anche di fronte a potenziali attacchi cibernetici messi in atto con computer quantistici, una minaccia emergente per le attuali tecnologie di crittografia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Open Fiber, Cisco e ThinkQuantum rivoluzionano la cybersicurezza contro la minaccia quantistica

In questa notizia si parla di: open - fiber

Ad Asti i cabinet di Open Fiber raccontano la città

Ad Asti i cabinet Open Fiber raccontano la città

Open Fiber conferma la certificazione per la parità di genere

Open Fiber desidera rivolgere le proprie scuse ai cittadini di alcuni Comuni della provincia di Avellino per i recenti disagi causati da una anomala congestione nell’accesso alla rete in fibra ottica FTTH che consente la navigabilità su Internet Vai su Facebook

Il Trentino è connesso Con 2.428 km di rete in #fibraottica, circa 214 mila unità immobiliari raggiunte nelle Aree Bianche, #OpenFiber porta la connessione #ultraveloce in tutta la regione. Un traguardo che rappresenta un passo in avanti per la #digitalizzazi - X Vai su X

Cybersécurité : Open Fiber, Cisco et ThinkQuantum s'unissent contre les attaques quantiques - Les essais d'Open Fiber sur les fibres optiques existantes dans la région garantissent une sécurité accrue contre les menaces quantiques. Da firstonline.info

Open Fiber, Cisco e ThinkQuantum sperimentano a Roma la prima rete Quantum-Safe su fibra ottica - Open Fiber, principale operatore italiano di fibra ottica FTTH, insieme a Cisco, leader mondiale in networking e cybersecurity, e ... Si legge su teleborsa.it