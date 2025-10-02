Open Fiber Cisco e ThinkQuantum rivoluzionano la cybersicurezza contro la minaccia quantistica

Open Fiber, principale operatore italiano di fibra ottica FTTH, insieme a Cisco, leader mondiale in networking e cybersecurity, e ThinkQuantum, realtà europea nella Quantum Key Distribution (QKD), hanno annunciato di avere sperimentato con successo servizi di comunicazione Quantum-Safe. Il test, condotto sulla rete FTTH di Roma, ha dimostrato che si possono trasmettere sulla stessa rete dati ad alta capacità e chiavi quantistiche, senza bisogno di nuove infrastrutture. Questa innovazione, inoltre, garantisce la confidenzialità delle informazioni trasmesse, anche di fronte a potenziali attacchi cibernetici messi in atto con computer quantistici, una minaccia emergente per le attuali tecnologie di crittografia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

