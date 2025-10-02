Open Day agli scavi di Siponto con visite guidate momenti teatrali e musicali

Nell’ambito della campagna di scavi in corso nell’area archeologica di Siponto condotte dalle Università di Bari e di Foggia, domenica 5 ottobre si svolgerà l’Open Day degli scavi. L’ingresso sarà libero e il Parco resterà aperto in via del tutto eccezionale fino alle 21.Nell’arco della giornata. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

