Open Chip Day | microchippatura gratuita per gatti residenti a Modena al Gattile Intercomunale
Venerdì 3 ottobre, dalle 14.30 alle 17, al Gattile Intercomunale di strada Pomposiana 292A, il Comune di Modena e l’associazione Felix&Co (gestore del Gattile) invitano i proprietari dei gatti residenti nel Comune di Modena a microchippare gratuitamente il proprio animale.L’azione più efficace. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: open - chip
Huawei lancia CANN open-source per i chip Ascend
Cina: Huawei rende open-source ecosistema software di chip
NVIDIA investe 100 MLD in Open AI, chip avanzati per #ChatGpt e Data Center più potenti; USA firma la partnership con l'Inghilterra, porterà le #BigTech ad investire 170 MLD in settori strategici; Meta presenta i nuovi occhiali intelligenti con display HD. Buon - X Vai su X
#openposition BR.011.2025_NANOTEC LECCE n. 2 borse di ricerca per laureati #Attività: “Messa a punto e caratterizzazione di colture cellulari per lo sviluppo di modelli fisiopatologici in piattaforme microfluidiche "Organs-on-Chip" (OoC)”, nell’ambito del P - facebook.com Vai su Facebook
A Marrubiu si organizza il Chip Day, per la microchippatura dei cani - L’Amministrazione comunale di Marrubiu, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’ASL di Oristano, organizza il Chip Day, una giornata dedicata all’applicazione gratuita del microchip ai cani ... Come scrive linkoristano.it
A Sant’Antioco ritorna l’appuntamento mensile con il “Chip day”, per la microchippatura dei cani. - A Sant’Antioco ritorna l’appuntamento mensile con il “Chip day”: ogni primo martedì del mese, in via Rinascita 21/b, a partire dalle 10. Da laprovinciadelsulcisiglesiente.com