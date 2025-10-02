Open Chip Day | microchippatura gratuita per gatti residenti a Modena al Gattile Intercomunale

Modenatoday.it | 2 ott 2025

Venerdì 3 ottobre, dalle 14.30 alle 17, al Gattile Intercomunale di strada Pomposiana 292A, il Comune di Modena e l’associazione Felix&Co (gestore del Gattile) invitano i proprietari dei gatti residenti nel Comune di Modena a microchippare gratuitamente il proprio animale.L’azione più efficace. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

