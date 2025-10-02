Onu | inviato Cina esprime disappunto per il veto USA a bozza di risoluzione su Gaza

La Cina esprime profondo disappunto e rammarico per il veto posto da Washington alla bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite volta ad alleviare la crisi umanitaria a Gaza, ha dichiarato ieri Fu Cong, rappresentante permanente della Cina presso le Nazioni Unite. In un intervento sull’uso del veto durante il dibattito dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha affermato che la comunita’ internazionale ha da tempo lanciato un appello pressante per un cessate il fuoco e la cessazione delle ostilita’ nella Striscia di Gaza, dove i combattimenti hanno causato terribili vittime civili e una catastrofe umanitaria, minando i fondamenti della coscienza umana e dello Stato di diritto internazionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

