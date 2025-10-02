Onu | inviato Cina esprime disappunto per il veto USA a bozza di risoluzione su Gaza
La Cina esprime profondo disappunto e rammarico per il veto posto da Washington alla bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite volta ad alleviare la crisi umanitaria a Gaza, ha dichiarato ieri Fu Cong, rappresentante permanente della Cina presso le Nazioni Unite. In un intervento sull’uso del veto durante il dibattito dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha affermato che la comunita’ internazionale ha da tempo lanciato un appello pressante per un cessate il fuoco e la cessazione delle ostilita’ nella Striscia di Gaza, dove i combattimenti hanno causato terribili vittime civili e una catastrofe umanitaria, minando i fondamenti della coscienza umana e dello Stato di diritto internazionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: inviato - cina
Cina: inviato respinge accuse USA su crisi ucraina
Jannik #Sinner e un nuovo rituale scaramantico? No, la verità è un’altra. Chi ce la spiega? Ovviamente il nostro inviato in Cina @Ladal17 #Tennis #Pechino #ChinaOpen - X Vai su X
la Cina ha inviato nello spazio due nuovi satelliti di prova dal Centro di lancio satellitare di Xichang - facebook.com Vai su Facebook
Cina, smacco a Trump sul taglio delle emissioni. Anche se gli obiettivi annunciati da Xi all’Onu sono modesti - Xi Jinping annuncia il piano cinese per ridurre le emissioni di gas serra del 7- Si legge su ilfattoquotidiano.it