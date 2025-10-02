' One Shot Storytelling' in mostra le immagini simboliche di Katya Vettorello
Procede il percorso di valorizzazione dell'arte digitale, da parte dell'hotel Annunziata di Ferrara, attraverso 'Frameflow'. Il progetto ogni mese ospita un autore o un'autrice di fotografia contemporanea attraverso esposizioni virtuali proiettate negli spazi della struttura.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: shot - storytelling
Dan Houser svela il suo gioco Rockstar preferito: Red Dead Redemption 2. Un capolavoro che continua a ridefinire lo storytelling nei videogiochi. https://gametimers.it/red-dead-redemption-2-e-il-miglior-gioco-di-rockstar-games-non-ce-gta-che-tenga-per-d - facebook.com Vai su Facebook
Arte formato ’one shot’ ’Ciò che rimane’ in mostra nella culla di Tubocubo - L’esposizione dei lavori di Federico Mazza curata dallo spezzino Lapperier. Lo riporta lanazione.it
One Shot: la mostra di Narcisa Monni a Palazzo Ducale di Sassari - Un colpo recita il titolo della mostra dell'artista sassarese che ha aperto i battenti in Sala Duce del Palazzo Ducale di Sassari. unionesarda.it scrive