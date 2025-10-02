One Direction reunion su Netflix dopo la morte di Liam Payne?
Grande notizia per i fan degli One Direction. Secondo fonti del Sun, Netflix ha avviato la produzione di una docuserie itinerante negli Usa che vedrà la partecipazione sicura di due membri della celebre boy band che ha segnato il secondo decennio degli Anni 2000. Louis Tomlinson, che ha annunciato da poco il suo nuovo disco solista, e Zayn Malik hanno già attraversato l’oceano e iniziato le riprese delle puntate che li vedrà viaggiare per gli States. Non è chiaro invece se appariranno anche gli altri due componenti del gruppo, Niall Horan e soprattutto Harry Styles. Sebbene non siano citati come protagonisti del progetto, potrebbero partecipare per un cameo. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: direction - reunion
