Ondata di proteste in Italia contro l’abbordaggio israeliano alla Global Sumud Flotilla
L’Italia si è svegliata in un clima di tensione e mobilitazione diffusa. Da Nord a Sud, migliaia di persone sono scese in piazza nella notte per protestare contro l’intervento della marina israeliana che ha intercettato e abbordato numerose navi della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria diretta verso Gaza. Cortei, presidi spontanei, occupazioni e blocchi ferroviari hanno interessato le principali città italiane: Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Firenze, Bologna, Genova, Perugia, Livorno e Catania. A Napoli attivisti e studenti hanno invaso i binari della stazione Centrale, paralizzando per alcuni minuti il traffico ferroviario. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
