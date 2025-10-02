Ondata di distributori H24 scassinati in città | perché i delinquenti restano impuniti e i titolari non denunciano più

Foggiatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cresce l'esasperazione tra gli esercenti foggiani di distributori automatici H24, oggetto di un'ondata senza fine di furti e atti vandalici, con i proprietari sfiduciati, costretti a innumerevoli interventi di riparazione. Tra le vittime c'è chi ha smesso finanche di sporgere denuncia, atteso che. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

