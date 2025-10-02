Ondata di distributori H24 scassinati in città | perché i delinquenti restano impuniti e i titolari non denunciano più
Cresce l'esasperazione tra gli esercenti foggiani di distributori automatici H24, oggetto di un'ondata senza fine di furti e atti vandalici, con i proprietari sfiduciati, costretti a innumerevoli interventi di riparazione. Tra le vittime c'è chi ha smesso finanche di sporgere denuncia, atteso che. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: ondata - distributori
Le immagini dal drone dell'enorme voragine che si è aperta lungo la Sp38, tra Cantù e Alzate Brianza, dopo la forte ondata di maltempo che si è abbattuta sulla provincia di Como nella giornata di lunedì 22 settembre. - facebook.com Vai su Facebook