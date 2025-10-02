Omicidio Tortolani la Corte d’Assise rigetta i domiciliari per Luca Agostino

Resterà in carcere Luca Agostino, il 37enne di Villa Latina (Frosinone) accusato dell’omicidio di Armando Tortolani, ucciso nel 2024 al culmine di una lite avvenuta nel cuore del paese. La Corte d’Assise del Tribunale di Cassino, presieduta dal giudice Lucio Aschettino, ha rigettato la richiesta. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

