C’è una svolta in un caso sinora rimasto irrisolto, ma su cui i fari investigativi non si sono mai abbassati: il delitto di Aldo Silingardi, il pensionato che fu ritrovato massacrato e ucciso il 9 luglio 2012 nella sua casa a Lemizzone di Correggio. Tredici anni dopo, figura una persona iscritta nel registro degli indagati per l’assassinio del 78enne, scoperto intorno alle 19 di quel giorno dentro casa, ricoperto di sangue e senza vita, dal fratello Leo che aveva appena finito di lavorare nei campi. Gli accertamenti dei carabinieri del nucleo investigativo, coordinati dalla Procura retta da Calogero Gaetano Paci, hanno individuato il presunto responsabile in Said Saraa, 36enne nato in Marocco, con precedenti penali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Silingardi a Correggio. C’è un indiziato dopo 13 anni. Incastrato da un’impronta