Cosa ha detto il padre di Emanuele Ragnedda a Ore 14. Una confessione drammatica, che colpisce per la sua crudezza. Mario Ragnedda, padre di Emanuele, l’imprenditore vinicolo accusato dell’omicidio di Cinzia Pinna, ha parlato in diretta televisiva durante la trasmissione Ore 14 condotta da Milo Infante su Rai 2. Con voce spezzata, l’uomo ha detto: “Per me è morta una figlia, oggi ho una figlia morta e un figlio vivo in carcere. Avrei preferito fosse morto lui, piuttosto che dover vivere questo dolore doppio”. Parole forti, che esprimono lo strazio di un genitore diviso tra il lutto morale e la vergogna per il gesto compiuto dal figlio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Omicidio Pinna, il padre di Ragnedda: ‘Avrei preferito morisse mio figlio, ha deposto un mazzo di fiori’